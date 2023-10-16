حزب المصريين الأحرار بالسويس يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة

عقدت أمانة حزب المصريين الأحرار بالسويس اجتماعًا تنظيمًا لتقييم نشاط الفترة السابقة ومناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة، في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وتحت أشراف الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب.

«المصريين الأحرار» يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة

جاء ذلك بحضور عادل فاضل عضو الهيئة العليا، وأمين الحزب بالمحافظة، والأمناء المساعدين، وأمناء الأمانات ورؤساء اللجان.

بدأ الاجتماع بكلمة أمين الحزب والترحيب بجميع الحضور، والتهنئة بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وإجراء عرض سريع الأنشطة والفعاليات التي نفذت على أرض الواقع في الفترة السابقة، وكل جهود الحزب والأمانة المركزية منذ أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنشطة المحافظة المواكبة للخطة العامة للأمانة.

مقترحات جديدة وأفكار مبتكرة

كما قيّم أمين المصريين الأحرار بالسويس عمل الأمانات واللجان والأقسام فى الفترة السابقة في مناقشة مفتوحة، ودور الجميع خلال المرحلة المقبلة وأهمية التفاعل والمشاركة الإيجابية والفعالة لكل قسم و لجنة تنفيذا لسياسة الحزب ولدعم الحملة الشعبية الحزبية لدعم الرئيس وتقديم مقترحات جديدة وأفكار مبتكرة والدعاية غير تقليدية.

كما شرح المرحلة الحالية والتحديات وعُرضت مقاطع فيديو مختلفة للتوضيح وتم عرض خطة العمل والمطلوب تنفيذها استعدادًا للمرحلة المقبلة، وإعلان التكليفات التي تتناسب مع المرحلة، وكيفية طريقة العمل في كل مرحلة وفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.