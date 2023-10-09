حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من حزب المصريين الأحرار

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر 2023، وفدًا من حزب المصريين الأحرار برئاسة المهندس عصام خليل رئيس الحزب، لعرض الرؤى والمقترحات ومشاركتها مع الحملة الرسمية.

المستشار محمود فوزي يعبر عن سعادته وترحيبه

في بداية اللقاء عبّر المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني، عن سعادته وترحيبه بوفد حزب المصريين الأحرار، مشيرًا إلى أن حزب المصريين الأحرار من الأحزاب الليبرالية السياسية التي لها العديد من المواقف السياسية المشهود بها.

استعرض حزب المصريين الأحرار عددًا من المقترحات والأفكار

وأثناء اللقاء، استعرض حزب المصريين الأحرار عددًا من مقترحاته وأفكاره الذي سيعمل عليها من خلال الأنشطة والفعاليات التي سيقيمها الحزب في جميع محافظات الجمهورية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مستفيدين من قاعدتهم العريضة المؤيدة للحزب في محافظات الجمهورية.