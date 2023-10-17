«زراعة كفر الشيخ»: حصاد 305 آلاف فدان أرز منذ بداية الموسم

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، إن موسم حصاد الأرز الشعير 2023، والمنزرع في حقول المحافظة كفر للشيخ مبشر للغاية، موضحاً أن المساحة التي تم حصادها حتى اليوم الثلاثاء بلغت 305 آلاف فدان من الأرز الشعير، سواء للأرز عريض الحبة أو الأرز رفيع الحبة.

حصاد الأرز الشعير في كفر الشيخ

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن حصاد الأرز الشعير بمحافظة كفر الشيخ ممتد حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، مشيرا أن ما تم حصاده حقق إنتاجية كبيرة للغاية، والتي بلغت بنحو مليون و60 ألف طن من الأرز الشعير والمنزرع في نطاق حقول المحافظة.

كفر الشيخ تنتج 42% من الأرز الشعير

وأوضح أيضاً أن المساحات المنزرعة من محصول الأرز الشعير في كفر الشيخ 2023، بلغت بنحو 388 ألف فدان أرز شعير، مضيفاً أن المحافظة تنتج بنحو 42% من المساحات المنزرعة من الأرز الشعير، وذلك على مستوى المنزرع من المحصول في محافظات الجمهورية للعام الجاري.