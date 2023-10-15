تراجع أسعار الأرز الشعير في مصر اليوم.. اعرف الطن بكام؟

سجلت أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 15-10-2023، تراجعا مع توافر المعروض من الأرز الشعير، سواء داخل الأسواق العامة أو المتاجر والمحلات، على نطاق محافظات الوجهين البحري والقبلي، بالتزامن مع موسم الحصاد، وسجل سعر طن الأرز الشعير اليوم 14000 جنيه بالنسبة لرفيع الحبة، و15000 جنيه بالنسبة لعريض الحبة، بحسب شعبة الأرز.

أسعار الأرز الشعير

تنشر «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد في الأسواق، التي جاءت كالتالي:

تراجع 500 جنيه في الطن

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الأرز الشعير شهدت تراجعا بنحو 500 جنيه في الطن، بالنسبة للأرز رفع الحبة وعريض الحبة.

أسعار الأرز الشعير اليوم

- سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 15000 جنيه.

- بينما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم 14000 جنيه.

الأرز الهندي والصيني

وأضاف رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن السوق ينتظر وصول الأرز كميات من الأرز الهندي تصل إلى 250 ألف طن، مما يساعد على استقرار وتوازن السوق بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه جرى تقديم طلب لوزير التموين باستيراد 250 ألف طن أرز من الحكومة الصينية.

تراجع في سعر طن الأرز

وتوقع رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إلى استمرار تراجع أسعار الأرز الشعير إلى 13500 جنيه للطن بالنسبة لرفيع الحبة، و14500 جنيه لعريض الحبة.