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 الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من الجمعيات الأهلية

كتب:

محمد طارق وكريم روماني
12:59 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وفدًا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس النواب.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة.

ورحب فوزي بالوفد، وأشاد بقدرة الاتحاد المعلوماتية من حيث توفير قواعد بيانات وبحوث اجتماعية متميزة، مؤكدا أن للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي دور مشهود في عودة الحياة للمجتمع المدني و مؤسساته، إذ جعل عام 2022 للمجتمع المدني، مضيفًا أن الحوار الوطني شمل ضمن مخرجاته إنشاء قانون عمل موحد للعمل التطوعي و تطوير البرامج التعاونية و الثقافية لنشر الفكر التعاوني.

دور المجتمع المدني في توعية المواطنين

ومن جانبه، ثمن وفد الاتحاد خلال اللقاء دور القيادة السياسية في دعم العمل الأهلي، وأنهم كمؤسسات مجتمع مدني لهم دور في توعية المواطنين بدورهم في الاستحقاق الدستوري، وأنهم بالفعل دشنوا مبادرة تحت عنوان «انزل شارك.. مصر الأهم»، موضحين خلالها التحديات التي تواجه المنطقة العربية و دور مصر فيها، فضلاً عن التوعية بالمشاركة الإيجابية والوطنية في الانتخابات كحق أصيل منحه الدستور والقانون للمواطنين.

تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور

وفي نهاية اللقاء جرى تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، والتقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.

 

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