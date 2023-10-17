ناقد فني: أعمال يوسف وهبي حثت على الفضائل والمبادئ

قال الناقد الفني، محمد يوسف، إن الفنان الراحل يوسف وهبي عميد السينما والأب الروحي للسينما والمسرح، وهو أول من أنتج فيلم مصري ناطق وهو «أولاد الذوات» سنة 1932، إلى جانب أعمال سينمائية كثيرة على مدار أكثر من 60 سنة قدم خلالها مسرح وسينما وتليفزيون وإذاعة.

أعماله كانت تحث على الفضائل والمبادئ

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع عبر فضائية dmc، أن جميع أعمال الفنان الراحل يوسف وهبي كانت تحث على الفضائل والمبادئ، منها عدم اصطحاب الأطفال أقل من 10 سنوات وعدم الدخول بالمأكولات والتسالي للمسرح ومنع الخمور والتدخين داخل صالة المسرح، كما أنشأ مسجدا داخل المسرح من أجل محافظة الممثلين على صلاتهم، فجعل للمسرح قدسية خاصة، وأصبح يطلق على يوسف وهبي مبعوث العناية الإلهية.

سر لم يعرفه أحد عن يوسف وهبي

ولفت شوقي إلى أن هناك سر لم يعرفه أحد من قبل، ففي فيلم «غزل البنات» سنة 1949 «كان المفروض يوسف وهبي جاي ضيف شرف، وسيتقاضى أجر 5 آلاف جنية في هذا الوقت لتصويره مشهدين من الفيلم، وبعد انتهاء عمله وأثناء تقاضي الأجر اكتشف أنه ناقص 15 جنيها، فعاد لمنتج الفيلم مرة أخرى وهو أنور وجدي، فسأله عن سبب الخصم، فأخبره أنه خصم منه 15 جنيها سنة 1935، فهذا الموقف كان عقابًا ليوسف وهبي مثلما كان يفعل في الممثلين بسبب تأخيرهم عن العمل».