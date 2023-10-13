أحمد الطاهري: الشعب المصري ترجم دعمه لفلسطين بحملات تبرع بالدم

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إننا نقدم اليوم، حلقة خاصة بالتزامن مع اقتراب الاجتياح البري لقطاع غزة، وتابعنا أمس، ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج الأكاديمية العسكرية، ودعمه الكامل للقضية الفلسطينية.

مصر في صدارة الدفاع عن الأمة العربية

أوضح «الطاهري» خلال تقديمه برنامج «كلام في السياسية»، أن الرئيس السيسي، أكد أن مصر في صدارة الدفاع عن الأمة العربية وبذلت كل ما تملك في الدفاع عن الحق العربي، ولن تخذلها أبدا، فالعالم اليوم فقد منطقه وتراجع، ولا توجد حقوق للإنسان بأي صورة.

الشعب المصري يعلن حملات التبرع بالدم

وتابع: «الشعوب العربية خرجت اليوم بعد صلاة الجمعة، معبرين عن غضبهم مما يحدث في غزة، لكن الشعب المصري ترجم ذلك في عمل حقيقي من خلال حملات مكثفة للتبرع بالدم، في مختلف المحافظات، فيوجد أكثر من 20 نقطة بمختلف المحافظات، للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني».