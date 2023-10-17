«التحالف الوطني» يوزع 14 طن لحوم و6 آلاف كرتونة مواد غذائية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور المهم الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجميع محافظات الجمهورية، للمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى تقديم المحافظة كل أوجه الدعم اللازم والتنسيق المطلوب مع الجهات المعنية لنجاح الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة، بما يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الأحوال المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.

مجهودات التحالف الوطني

ثمن محافظ الشرقية مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وما يقدمه من فعاليات ومبادرات تساهم في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن المجتمع المصري يضم كوادر شبابية مخلصة استطاعت أن تساهم في تنظيم الفعاليات الخيرية المختلفة، ما كان له أثر إيجابي على المجتمع وخدمة أبنائه.

استقبال قافلة المواد الغذائية والمساعدات

وفي السياق ذاته أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، للمشاركة في استقبال قافلة المواد الغذائية والمساعدات ضمن فعاليات «مبادرة قطار خير التحالف»، التي تنفذها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.

تفقد نائب المحافظ القافلة، التي تتكون من 8 شاحنات «تريلا» محملة بـ14 طن من اللحوم المجمدة، و6 آلاف كرتونة مواد غذائية ووجبات ساخنة جاهزة وشنط مدرسية شاملة الأدوات، جواكت مدرسية، وأغطية، وغيرها من المساعدات التي جرى اصطفافها بأرض محلج القطن بطريق الزقازيق/ أبو حماد تمهيدا لتوزيعها على الأسر من الفئات الأولى بالرعاية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية التابعة للتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.

أوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعد ركنًا مهمًا في عملية التنمية بالدولة وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كونها تمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

وأشار عمرو مجدي مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى انطلاق فعاليات القوافل التنموية «قطار خير التحالف»، التي تنفذها مؤسسات العمل الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الشرقية، بمشاركة 20 مؤسسة كبرى من المؤسسات الأهلية والتنموية، بحضور 4 آلاف متطوع لتكون أكبر فعالية خيرية تقام على أرض محافظة الشرقية.

وأضاف مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني، أن الأسبوع التنموي يشمل تنفيذ قافلة «ستر وعافية» رقم 25 بقرية سعود بمركز الحسينية، حيث من المقرر تقديم خدمات طبية متنوعة ومساعدات طبية وغذائية لأهالي القرية والقرى التابعة لها، كما سيتم تقديم أنشطة «فك كرب الغارمين والغارمات» والتمكين الاقتصادي لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى تنظيم كرنفال تثقيفي وترفيهي لأطفال أبناء القرية، وكذلك تسليم أجهزة تعويضيه وكراسي متحركة لذوى الهمم واستخراج كارت الخدمات المتكاملة لهم.