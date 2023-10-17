إقامة 19 ألف مشروع للشباب في الشرقية بتكلفة 3 مليارات و126 مليون جنيه

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، وذلك لتوفير 55 ألفا و510 فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و125 مليون و956 ألف جنيه، حيث تم تنفيذ 18 ألفا و972 مشروعا منذ إنطلاق المبادرة في عام 2015 حتى 16 أكتوبر الجاري.

تشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأوضح العربي الشبراوي، مدير برنامج «مشروعك» بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها هي مشروع (تجارة سيراميك - تجارة مفروشات - مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا).

تهنئة الفائزين في مسابقة تنمية الوعي السياحي

وفي سياق آخر، قدم محافظ الشرقية التهنئة القلبية لأبناء المحافظة الفائزين في مسابقة تنمية الوعى السياحي التي نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية لعام 2023.

وكانت المسابقة انطلقت بالتزامن مع إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي ، وذلك لاختيار أفضل قصة قصيرة تتناول أحداث تاريخية مرت بها المحافظة او شخصية تاريخية من أبناء المحافظة، وأفضل صورة فوتوغرافية عن أحد معالم محافظة الشرقية الأثرية أو الطبيعية او الحضارية للترويج السياحي للمحافظة، وابتكار شخصية كرتونية تمثل تاريخ وعراقة المحافظة مع اقتراح اسم لها، وذلك للفئة العمرية من 12 إلى 20 سنة.