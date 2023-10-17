قطار حملة «صوتك حقك» ينطلق من أولى محطاته بجامعة الزقازيق

بدأ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أولى فعاليات حملته القومية «صوتك حقك»، من داخل جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بحضور العشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة من طلاب الجامعة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

حملة «صوتك حقك» تأتي في إطار برنامج المجلس للتثقيف السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، لحثهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024، تفعيلا لبروتوكول التعاون الثلاثي، الذي جرى توقيعه بين الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعي، التي تعد شريك أساسي في عملية التوعية، في إطار التعاون القائم ما بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة.

اللقاء الذي شهدته كلية علوم الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، تضمن إعلان الحملة التي أطلقها المجلس وأهم تفاصيلها وأهدافها، وأهم سبل الإتاحة والتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، لمشاركتهم في العملية الانتخابية، من خلال ندوة تثقيفية تضمنت تقديم عدد كبير من المعلومات عن مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، كذلك تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم السياسية، وآليات مشاركتهم في العملية الانتخابية لمباشرة حقوقهم وواجباتهم السياسية نحو وطنهم، واستثمار تلك الفرصة والمسئولية للمشاركة كمواطنين فاعلين ممكنين من ممارسة دورهم وحقوقهم في صناعة القرار.

الحقوق السياسية لذوي الهمم

قدمت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر والتقدير إلى جامعة الزقازيق ورئيسها الدكتور خالد الدرندلي، والشكر الموصول إلى الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عميد كلية علوم الإعاقة والتأهيل، وجميع قيادات الجامعة، مثمنة في ذلك تنفيذ بنود البروتوكول الموقع ما بين المجلس والجامعة، الذي يدخل في إطاره استضافة الجامعة للمجلس في أولى فعاليات الحملة.

وحثت المشرف العام على المجلس من خلال منصة اللقاء، جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على مباشرة حقوقهم السياسية، وضرورة مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وممارسة دورهم وحقوقهم في الحياة بشكل عام.

سبل التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية

وكشفت المشرف العام على المجلس، عن أهم سبل الاتاحة والتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية، ومنها توفير نموذج الاقتراع بطريقة برايل بالمقرات الانتخابية، لتيسير إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بأصواتهم، وإتاحة الأفلام التوعوية مترجمة بلغة الإشارة، وتوفير لافتات توضح كيفية وآلية خطوات إبداء الرأي بصورة توضيحية ملائمة بلغة الإشارة، لتعزيز المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وما جرى اتخاذه من إجراءات لتيسير مشاركتهم في عملية التصويت، والمشاركة في تهيئة وتجهيز وتوفير سبل الاتاحة البيئية والمساعدة بمقرات لجان التصويت.