«القومي للإعاقة»: «قانون 10 لـ2018» لم يترك قطاعا إلا ووضع به حقوقا لذوي الهمم

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن لجنة الخمسين، التي تشكلت بقرار من الرئيس الأسبق عدلي منصور، لتعديل الدستور، كانت تضم 9 أشخاص من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى وجود 9 بنود لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة في الدستور المصري 2014.

الحوار المجتمعي

وأضافت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال لقائها ببرنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة» تقديم الإعلامي محمد مصطفي شردي، قائلة «الأشخاص ذوي الإعاقة شارك منهم 10 في الحوار المجتمعي، كما أن قانون 10 لعام 2018 لم يترك أي قطاع إلا ووضع به حقوقا للأشخاص ذوي الإعاقة وهو قانون عبقري».

الدولة المصرية تسير في طريقها الصحيح

وتابعت «الحقيقة أن الدولة المصرية تسير في طريقها الصحيح، ومش بقول إن كل شيء تحقق، ولكننا نسير في طريقنا الصحيح، عملنا إنجازات كثيرة بفضل القيادة السياسية، حيث أن القيادة السياسية على إيمان كامل بأنه لابد من جميع فئات المجتمع أن تكون شركاء في التنمية».

واستكملت «الأشخاص ذوو الإعاقة عدد لا يستهان به، والقيادة السياسية واعية جدًا لهذة المبدأ إلى جانب الإنسانية الكبيرة لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي».