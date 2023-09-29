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«القومي للإعاقة» ينعى نجل السفيرة مشيرة خطاب

كتب:

يسرا البسيوني
09:50 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
إيمان كريم ـ أرشيفية

إيمان كريم ـ أرشيفية

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص العزاء إلى السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في وفاة المغفور له نجلها «محمود حسين خطاب» الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، في تعزيتها «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى السيدة القديرة والزميلة العزيزة السفيرة مشيرة خطاب، في وفاة المغفور له نجلها، سائلة المولى عز وجل أن يلهمها الصبر والسلوان، وأن يعينها على مصابها الأليم، وأن يتغمد فقيدها بالرحمة والمغفرة».

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