«القومي للإعاقة»: نعمل على تثقيف المجتمع ودمج ذوي الهمم في الحياة السياسية

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنّ بروتوكول التعاون مع التضامن يؤكد ممارسة الحقوق السياسية والمدنية والتمكين السياسي ومشاركة ذوي الإعاقة في الحياة السياسية؛ لأنهم شركاء في الوطن.

تثقيف المجتمع بقدرات ذوي الإعاقة

وأضافت «كريم»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» المذع على شاشة قنوات «الحياة»، أنّ المجلس القومي لذوي الإعاقة يعمل في الفترة الحالية على مشاركتهم، وتثقيف المجتمع بقدراتهم ودمجهم داخل المجتمع بصورة أفضل من الناحية السياسية والانتخابية وحقهم بالتصويت والترشح «نحن أمام تمكين حقوقي لذوي الإعاقة على أرض الدولة المصرية».

وتابعت بأنّ دور المجلس بالبروتوكول مع وزارة التضامن يعمل على تثقيف المجتمع تجاه ذوي الإعاقة من حيث الحقوق والواجبات للناخبين منهم، وتثقيف المجتمع بطريقة برايل والترجمة النصية ولغة الإشارة إضافة إلى إقامة فعاليات وورش.