طبيب جلدية: «الحزام الناري» من الأمراض التي لا يجب تركها دون علاج

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الجلدية والتجميل، ردًا على سؤال أحد الأشخاص عن علاج أمراض الجدري المائي الذي يأتي للكبار ويترك علامات، مشيرا إلى أنّه يمكن علاج المرض بالليزر، لكن يجب الانتباه جيدًا بأنّه لا يجب ترك الجديري دون علاج.

وأكد «فرج»، خلال حواره ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، مع الإعلامية هبة الأباصيري، والإعلامية وإيمان عز الدين، أنّ الحزام الناري من الأمراض التي لا يجب تركها دون علاج، ورغم أنه يأتي فترة ويذهب لكنه يظل بالجسم، ويصبح الشخص معرضًا للإصابة به مرة أخرى.

أشكال الأمراض تتغير

تابع «فرج» بأنّ أشكال الأمراض تتغير ويجب معرفة المرض للتمكن من علاجه.