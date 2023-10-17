«إعلام العريش» ينظم ندوة عن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

نظم مركز إعلام العريش ندوة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء حول المشاركة السياسية فب الانتخابات الرئاسية، في إطار الاهتمام بتنمية الوعي السياسي لدى المواطنين، وحثهم على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، وزيادة نسبة التصويت من خلال حملة «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك».

حاضر في الندوة الدكتور رائد عبدالناصر، عضو هيئة التدريس بجامعة العريش، والأمين لمجلس إدارة الهلال الأحمر في شمال سيناء، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب العريش، بحضور عبدالحميد عزب، مدير عام الإدارة العامة لإعلام سيناء، الذي تحدث حول الهدف من لقاءات التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة السياسية.

وتحدث عن الحيادية والموضوعية التي تنتهجها الهيئة العامة للاستعلامات من خلال مراكز الإعلام في المشاركة، مشيرا إلى أنّ الوعي يؤثر على المجتمعات في اتخاذ القرار المناسب.

أهمية الوعي بالمشاركة السياسية

أكد عبدالناصر أهمية الوعي بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وأن يكون للفرد دور إيجابي في اختيار الرئيس من خلال الذهاب إلى صناديق الانتخابات، موضحًا أنّ العالم ينظر ويتابع الانتخابات الرئاسية المصرية، لما تشكله مصر من محور مهم بمنطقة الشرق الأوسط، وقدرتها على اتخاذ القرار الحاسم في حل مشكلات المنطقة.