نائبة عن «التنسيقية»: المشاركة السياسية ضرورية والمواطن مطالب بالإدلاء بصوته

قالت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المواطن المصري تحمل الكثير في الفترة الماضية، وعليه أن يعي جيدا أن بناء الوطن لا يكون بصورة سهلة وسلسة، بل إن كنا نريد بناء الوطن وتحقيق التنمية والرفاهية والرخاء فنحن بحاجة إلى العمل الجاد والجهد.

«زكي»: التحديات أمر طبيعي للأمم ولا توجد دولة بلا تحديات

وأضافت زكي، خلال استضافتها ببرنامج «من مصر» والمُذاع على شاشة قناة «cbc»، أنّه لا توجد دولة لا تواجه تحديات، وهو أمر طبيعي علينا الصبر وتقبله، وكافة الدول تواجه تحدياتها والمواطن المصري يعمل ويجتهد وبالتالي هو مطالب بالاستمرار في العمل والجهد.

أهمية المشاركة في الحياة السياسية ودور المواطن

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، بأنَّ المشاركة في الحياة السياسية أمر في غاية الأهمية وعلى كل مصري أن يشارك، والمشاركة في العمل العام والحياة السياسية وكافة مناحي الحياة أمر ضروري، باعتباره جزء من هذا الوطن ومستقبله، والمواطن مدعو للإدلاء بصوته.