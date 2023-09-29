الأحزاب السياسية تدشن حملات توعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

حملات عديدة نظمتها الأحزاب السياسية، لدعم المشاركة في الاستحقاق الدستوري «الانتخابات الرئاسية»، لحث المواطنين على تحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المُقبلة.

نظم حزب «حماة الوطن» حملة تحت عنوان «وكلتك.. كمل مسيرتك»؛ لجمع توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد الحزب متابعة سير إجراء عمل التوكيلات للمواطنين بمقرات الشهر العقاري بجميع مراكز المحافظة، موضحاً أنه هناك حرصا كبيرا لدى المواطنين على تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لدعم مسيرة البناء والتنمية.

كما يواصل حزب «مستقبل وطن»، تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الشعبية في مختلف المحافظات؛ وتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المُقبلة، إذ اصطف أعضاء الحزب أمام مقرات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق لاستقبال المواطنين من أعضاء الحزب، وتنظيم دخولهم لتحرير التوكيلات القانونية.

كما بدأ حزب «المصريين الأحرار» بالسويس، في تنفيذ «الحملة الحزبية الشعبية» لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستقبل الحزب بالسويس العديد من طلبات الانضمام من شخصيات عامة ومجتمعية على كل المستويات لدعم ترشيح الرئيس السيسي.

أكد الحزب في بيان له، أنه يعكف على تكثيف دورات إعداد وتجهيز شباب الحملة الانتخابية، سواء من أبناء الحزب أو المنضمين للحملة حديثا، على متابعة الانتخابات الرئاسية والتواصل المباشر مع الشارع.

كما أعلن حزب «مصر أكتوبر»، بدء فعاليات حملة «هنكمل المشوار» لتوثيق توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر فتح باب الترشح لها 5 أكتوبر المقبل، وأكد أن قيادات وكوادر وأعضاء الحزب يكثفون من تحركاتهم والاصطفاف بشكل حضاري أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات قانونية، لتأكيد دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي.