خبير أثري: فحص مومياء حتشبسوت أظهر إصابتها بسرطان الثدي والسكري

قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن مرض السرطان ظهر جليًا عند فحص مومياء الملكة حتشبسوت، حيث أصيبت بسرطان الثدي والسكر، كما أنه بالكشف على عينات بروتينات من الجلد للعديد من المومياوات، كشفت إصابتها بالتهاب قد يكون السرطان أيضًا، ومومياوات أخرى ماتت من العدوى.

مرض سرطان الرحم ظهر في بردية تسمى باللاهون

وتابع خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع عبر فضائية «dmc»، كما ظهر مرض سرطان الرحم في بردية تسمى باللاهون في منطقة الفيوم، كانوا يعرفون منه نوعين، النوع الأول «حميد»، فكانوا يزيلون الجزء البارز ويكوونه، والنوع الثاني لم يتوصلوا لعلاج له.

أمراض العيون والحمى

أضاف الخبير الأثري، أن قدماء المصريين عرفوا أمراض العيون، كما عرفوا ارتفاع درجات الحرارة، وذلك لكثرة الذباب والحشرات فصنعوا الكحل للزينة، ولطرد الحشرات ولعلاج العين، ووضعه النساء والرجال على السواء.