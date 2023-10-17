رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ما هي «إكزيما» ربات البيوت؟.. طبيب جلدية يوضح

كتب:

شروق مراد
07:11 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الدكتور عاصم فرج أستاذ الجلدية والتجميل

الدكتور عاصم فرج أستاذ الجلدية والتجميل

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الجلدية والتجميل، ردا على إحدى الفتيات، تعاني من نحافة في الشعر، مع تساقط تفاعلي له، إننا نعيش عصرا ذهبيا في علاج الشعر، لذا يجب الحصول على الفيتامينات، بشكل منتظم لمدة 6 أشهر، مع العناية به من خلال استخدام منتجات «الشامبو».

إكزيما ربات البيوت

أضاف «فرج» في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، أن هناك ما يسمى بإكزيما ربات البيوت، التي تأتي من استخدام، منظفات رخيصة الثمن، لذا يجب الانتباه إلى هذا الأمر، وشراء منتجات جيدة، تجنبًا للإصابة بأي مرض.

علاج إكزيما اليدين

أكد «فرج» أن علاج إكزيما اليدين، من خلال دهان الترطيب، طوال الوقت، وأثناء ممارستها الأنشطة المختلفة، وهو أفضل من ارتداء «الجوانتي»، الذي قد يؤدي إلى سوء الحالة، بدلًا من علاجها.

اقرأ المزيد:

من مرض مزمن لبطولات عالمية.. كيف أنقذت والدة عبدالرحمن سامح نجلها في طفولته؟

تحصين 51 ألف رأس أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات بالشرقية

«الدواء» تكشف علاقة مرض السكري والإصابة بالبرد.. وتنصح بتطعيم «الإنفلونزا»

وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري بعد صراع طويل مع مرض السرطان

عاجل.. طبيب يكشف مفاجأة بشأن مرض هاني الناظر.. «محتاج دعواتكم»