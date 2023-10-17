ما هي «إكزيما» ربات البيوت؟.. طبيب جلدية يوضح

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الجلدية والتجميل، ردا على إحدى الفتيات، تعاني من نحافة في الشعر، مع تساقط تفاعلي له، إننا نعيش عصرا ذهبيا في علاج الشعر، لذا يجب الحصول على الفيتامينات، بشكل منتظم لمدة 6 أشهر، مع العناية به من خلال استخدام منتجات «الشامبو».

إكزيما ربات البيوت

أضاف «فرج» في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، أن هناك ما يسمى بإكزيما ربات البيوت، التي تأتي من استخدام، منظفات رخيصة الثمن، لذا يجب الانتباه إلى هذا الأمر، وشراء منتجات جيدة، تجنبًا للإصابة بأي مرض.

علاج إكزيما اليدين

أكد «فرج» أن علاج إكزيما اليدين، من خلال دهان الترطيب، طوال الوقت، وأثناء ممارستها الأنشطة المختلفة، وهو أفضل من ارتداء «الجوانتي»، الذي قد يؤدي إلى سوء الحالة، بدلًا من علاجها.