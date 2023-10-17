ثلاث أغنيات من فيلم «الخميس اللي جاي».. وبداية عرضه في السينمات غدا

أطلقت شركة سيزون للإنتاج الفني، المنتجة لفيلم «الخميس اللي جاي» ثلاثة أغنيات دعائية للفيلم، عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل أغنيات فيلم الخميس اللي جاي

أول أغنية من فيلم الخميس اللى جاى، جاءت بعنوان فركش من تأليف مؤمن راجح، توزيع أمير سليمان وألحان محمد راجح، وتغنيها مي كساب بمصاحبة أبطال الفيلم، وثاني أغنية بعنوان ولاد الخميس، من تأليف محمد خضراوي وتلحين محمد راجح، توزيع أمير سليمان، غناء مي كساب وأبطال الفيلم.

أما عن ثالث الأغنيات، بعنوان الساحر ويغنيها مطرب الراب رامز أفاتار، الذي كتب كلماتها مع كريم خطاب ولحنها، ووزعها محمد بدر.

الفيلم يبدأ عرضه في مصر والدول العربية غدا الأربعاء، إنتاج محمود العشماوي وأحمد العشماوي وإبراهيم العشماوي، وبطولة عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ومي كساب وإسلام إبراهيم وحسام داغر ومحمد طعيمة ومحمد حسني وعمرو القاضي، وعبير منير وإيمان السيد وسليمان عيد، من إخراج حسن صالح، تأليف الثلاثي نوري حمدي وهبة الخميسي ومحمد علي.