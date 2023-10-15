قصة وأبطال فيلم «الخميس اللي جاي».. يُعرض بالسينمات الأربعاء المقبل

تستقبل دور العرض السينمائي، الأربعاء المقبل، 18 أكتوبر، فيلمًا جديدًا يحمل اسم «الخميس اللي جاي»، لينضم إلى قائمة الأفلام المعروضة حاليًا بالسينمات، ويتصدر قائمة إيراداتها «فوي فوي»، «حسن المصري»، «وش في وش»، «العميل صفر»، «أولاد حريم كريم»، «بيت الروبي»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتستعد دور العرض السينمائي لاستقبال مجموعة من الأفلام الجديدة، بعد سحب ورفع الأفلام التي حققت أرقامًا ضعيفة في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، آخرها فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، الذي رُفع من السينما لتحقيقه 72 جنيهًا فقط في يوم واحد.

أبطال فيلم الخميس اللي جاي

فيلم الخميس اللي جاي بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مي كساب، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عزب العرب، إيمان السيد، عبير منير، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.

قصة فيلم الخميس الجاي

تدور قصة فيلم الخميس اللي جاي، في إطار كوميدي يجمع بين التشويق والفانتازيا، حول قصر مهجور يصيب من يقترب منه بلعنة غريبة، ويحاول أبطال العمل فك طلاسم ما يحدث لهم.