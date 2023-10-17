استشهاد 40 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بمعسكر في خان يونس

استُشهد 40 فلسطينيا، وأصيب العشرات بجروح، جراء استهداف منزل في معسكر خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

طائرات الاحتلال قصفت منزل يعود لعائلة اللمداني

وأفادت «وفا»، بأنَّ طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة اللمداني، أسفر عن استشهاد أكثر من 40 مواطنا، معظمهم من نازحي شمال قطاع غزة.

وقد استشهد العشرات من المواطنين في خان يونس ورفح منذ صباح اليوم، جراء القصف العنيف من قبل طائرات الاحتلال على منازل الموطنين.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.