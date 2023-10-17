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«الصحة الفلسطينية»: 3061 شهيدا و13750 مصابا منذ بداية العدوان الإسرائيلي

كتب:

منى السعيد
06:41 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
ارتقاء 3061 شهيدا و13750 جريحا

ارتقاء 3061 شهيدا و13750 جريحا

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صدر عنها، منذ قليل، ارتفاع عدد الشهداء إلى 3061، ووصل عدد الجرحى إلى 13750 مصابا منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، وفقما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت الصحة في البيان الذي نشر، اليوم الثلاثاء، أن نحو 3 آلاف شهيد ارتقوا نتيجة القصف المستمر على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، وجرح أكثر من 12500 في قطاع غزة.

وتابعت أنه في الضفة الغربية سقط 61 شهيدا، وأصيب نحو 1250 جريحا منذ بداية عدوان قوات الاحتلال منذ 11 يومًا.

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