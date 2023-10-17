فصل التيار الكهربائي عن 24 منطقة في بلطيم غدا.. المواعيد والأماكن

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع كهرباء شرق بلطيم التابعة لمنطقة هندسة بلطيم، غدا الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء، بالتنسيق مع قطاع كهرباء كفر الشيخ.

فصل التيار الكهربائي عن 24 موقعا

ووفقاً لبيان صادر عن الوحدة المحلية، فإنّ المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: مغذي المساكن ويشمل مناطق المساكن الشرقية، وبورسعيد، والسلخانة، والمعهد الديني، وسوق الخضار، ومركز الشرطة، ومجلس المدينة، والمحكمة الجديدة، والموقف الشرقي، وصلاح دعدر.

كما سيتم فصل الكهرباء عن مغذي شعلان الجديد ويشمل مناطق، الأمن المركزي، ورافع مياه المعدية، والعياش الغربي والشرقي، وقرية الدعاء، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائي مغذي أبو سكين ويشمل قرى الخاشعة، وشعلان، ومغذي الطيران المدني، والمغذي السمكي، وبحيرة البرلس، ومغذي المنطقة الصناعية وتشمل، مصنع شباك الصيد، والمناديل، وديان للملابس، والمكاوي للتوكتوك.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكرت بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، أنّ فصل التيار الكهربائي يأتي لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.