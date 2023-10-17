«مصر الرؤية.. الإنجاز» ندوة تثقيفية بجامعة كفر الشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ، برئاسة عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، ندوة تثقيفية تحت شعار «مصر الرؤية - الإنجاز»، وحاضر فيها الدكتور طاهر نصر، مدرس زائر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا «كلية الدفاع الجوي» ومدرب وخبير للموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

إعداد الطلاب وتأهيلهم

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ الندوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية على خروج هذا الجيل في أبهى صورة توعوية وتثقيفية وتمكين على أعلى مستوى، مشيراً إلى حرص الجامعة على الاهتمام بجودة العملية التعليمية والأنشطة الطلابية من خلال تنفيذ مثل هذه الندوات، وتوعية الطلاب بضرورة محاربة الأفكار الهدامة من خلال إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا حائط صد للدفاع عن هذا الوطن، بجانب حرص الجامعة أيضاً على إقامة العديد من الندوات والمؤتمرات والعديد من الأنشطة التوعوية التي يتم من خلالها استهداف تنمية وعي عند أبنائها الطلبة لمواجهة الشائعات والأفكار المتطرفة والتصدي لها.

ولفت رئيس الجامعة، إلى حرص الجامعة على دعم المسار التنموي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدًا دعم الجامعة لجهود الدولة، وضرورة رفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع، بما يحاك حول وطنهم من أخطار ومكائد، وتصحيح المعلومات المغلوطة، لمواجهة أي مخططات تستهدف أمن الوطن، منوهاً إلى القاء الضوء على جهود الدولة المصرية المتواصلة بين الماضي، والحاضر، والمستقبل؛ في التصدي لكل المحاولات البائسة؛ للنيل من استقرارها، مطالباً الطلاب بضرورة الحفاظ على استقرار الوطن ونبذ العنف والتطرف والفرق بين طرق الإرهاب وحماية الوطن.

الالتزام بنشر الأخبار الصحيحة من مصدرها

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنّ الندوة تهدف إلى إذكاء الشعور بنعمة الوطن الذي ينعم فيه الإنسان بالأمان على نفسه وأهله ودينه وماله؛ فمصر أعظم الأوطان، بلد الأنبياء والعلماء، المحفوظة منذ الأزل، مطالباً بضرورة التأكد من نشر أي أخبار لأنها قد تكون مغلوطة أو تكون كاذبة لأنها قد تؤدي إلى جرائم في حق الأوطان والشعوب، والالتزام بنشر الأخبار الصحيحة من مصدرها الصحيح.

وتحدث الدكتور طاهر نصر، المدرس بهيئة الموارد النووية، في المحاضرة التي ألقاها، عن إرهاب الفكر هو ما يجعل الإنسان يدمر حياته ذاتياً ويرى كل السلبيات فى حياته التي تجعله ناقماً على أهله وعمله وبلده، مضيفاً أنّ هناك عدة عوامل تجعل بعض المواطنين عرضة للتطرف، وتتمثل في تفكك الأسر المصرية، فقد القدرة على التعامل مع المحبطات النفسية الشخصية مما يؤدى إلى الشعور باليأس والاستسلام الذى يجعله أرضا خصبه للأفكار السلبية، وعدم التمسك بتعاليم الدين، وظهور التعصب ومحاولات إشعال الفتن الطائفية، وغياب روح الانتماء الوطني مما يخلق تمرداً على النظام والمجتمع والتعاون مع العدو ضد الوطن.

مواجهة الفكر المتطرف

وذكر «نصر»، أنّ مواجهة الفكر المتطرف تتم من خلال تعزيز قيم الانتماء للوطن والتوعية بالمخاطر المحيطة به مما يجعل المواطنين أداة تصدى لكل من يريد الخراب للوطن.