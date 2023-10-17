أمير المصري يدعو أصدقاءه في بريطانيا للمطالبة بوقف إطلاق النار على فلسطين

حرص الفنان أمير المصري على توجيه رسالة عالمية يدعم من خلالها القضية الفلسطينية، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» واختار اللغة الإنجليزية لتكون وسيلته في إيصال دعمه.

أمير المصري يدعم فلسطين

شارك الفنان أمير المصري جمهوره، بفيديو قال خلاله: «حابب أقول حاجة مهمة، أنا ضد القتل خاصة على الأبرياء، وأعتقد محدش مبسوط من قتل الأبرياء، بس لازم أوضح للناس اللي مش فاهمة، النزاع دا مبدأش فجأة من أسبوع فقط، الرجال والنساء والأطفال في غزة يتعرضون لمعاناة».

وتابع أمير المصري قائلا: «محبوسين في سجن مفتوح من سنين وعقود، الوضع أسوأ بكثير الآن، في البداية جرى تقييد الأكل والماء والكهرباء والاحتياجات الأساسية، ثم ظهر الفسفور الأبيض، ينتشر فوق مدينة صغيرة قد بلدتين فقط في لندن، المستشفيات تتعرض للقصف، والأبرياء من الأطفال توفوا أو تركوا من غير أب أو أم، وبعدين اضطروا يهاجروا من بيوتهم، لأنها ستتعرض للقصف خلونا نتفق إن دي جريمة حرب دي إبادة جماعية».

وأضاف «المصري»: «خاصة لأصحابي الأمريكان والإنجليز، كنت سعيد لما شفتكم في مظاهرة لندن لدعم غزة، كان فينا يهود ومسلمين ومسيحيين من كل الشرائح الاجتماعية، دلوقتي هما محتاجين طاقتنا أكتر من أي وقت، وفيه طرق تانية للدعم لأصحابي فى uk، أنا هبعتلكم نموذج الرسالة، ممكن تكتبوا لنوابكم المحليين بوقف إطلاق النار، ولكن استمروا فى متابعة الوضع، هناك حاجات جديدة بتحصل كل يوم، وكل ما شاركتم بنشر بوت أو ستوريز بترفعوا الوعي للموضوع».