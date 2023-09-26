تفاصيل مشاركة أمير المصري في الفيلم الأمريكي «A Haunting In Venice»

بدأت دور العرض في مصر والدول العربية في عرض الفيلم الأمريكي البريطاني «A Haunting In Venice»، والذي ظهر به النجم أمير المصري كضيف شرف ليكون مفاجأة الفيلم، ويقوم فيه بدور أليساندرو لونجو، وهو رجل يأمل في جذب انتباه هيركيول بوارو للمساعدة في حل لغز شخصي داخل عائلته.

أبطال فيلم «A Haunting In Venice»

فيلم «A Haunting In Venice» بطولة كينيث براناه، وميشيل يوه، وجايمي دورنان، وإيما لايرد، وكيلي ريلي، وكايلي ألين، وتينا فاي، وأمير المصري، ويدور حول جريمة قتل غامضة، حينما حضر هيركل بوارو المتقاعد من مهنته منذ سنوات، ويقيم في فينيسيا، جلسة تحضير أرواح تسفر عن مقتل أحد الحاضرين، وينطلق في رحلة كشف اللغز كعادته.

أمير المصري يشارك في افتتاح مهرجان لندن السينمائي

ومن المقرر أن يسافر أمير المصري لحضور افتتاح مهرجان لندن السينمائي حيث من المقرر عرض فيلمه البريطاني «in Camera» في مسابقة «Sutherland».

تدور أحداث فيلم «In Camera» عن ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول علي فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر أن يأخذ على عاتقة رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.

يذكر أن أمير المصري قد حصد ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عن دوره في الفيلم البريطاني «In Camera» الذي كان العرض الأول له في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته 57 ضمن مسابقة Proxima.

يـذكر أن أمير المصري كان أعلن مشاركته في المسلسل الأيرلندي Faithless الذي يتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدرما، ويقدم أمير المصري خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.

وشارك أمير المصري مؤخرًا بفيلم «Club Zero» للمخرجة جاسيكا هاوسنر في المسابقة الرسمية بالدورة 76 من مهرجان كان السينمائي، والذي حظى خلاله بعرضه العالمي الأول، وتلك المشاركة تعد الثانية لأمير في مهرجان كان بعد مشاركته الأولى بفيلم «Limbo».