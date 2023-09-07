أمير المصري يشارك بفيلمه «In Camera» في مهرجان لندن السينمائي

أعلن مهرجان لندن السينمائي، عن مشاركه الفيلم البريطاني In Camera، للفنان أمير المصري، في مسابقة Sutherland.

وتقام دورة مهرجان لندن السينمائي من يوم 4 إلى 15 أكتوبر المُقبل، فيما سيُعرض الفيلم يوم 13 أكتوبر، ومن المقرر أن يحضر أمير المصري عرض الفيلم في لندن.

أحداث فيلم In Camera

تدور أحداث فيلم In Camera، عن ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول علي فرصة، ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر أن يأخذ على عاتقة رحلة البحث عن دور جديد يلعبه.

الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد، ويعتبر العمل الأول له مخرجا، والعمل من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.

إشادات نقدية بأداء أمير المصري في In Camera

يذكر أن أمير المصري، قد حصد ردود فعل إيجابية وإشادات نقدية عن دوره في الفيلم البريطاني In Camera الذي كان العرض الأول له في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته الـ57 ضمن مسابقة Proxima.

وأكد الناقد جاي لودج بمجلة «فرايتي»: «على مستوى النص، ربما يحتوي فيلم In Camera على كثير من الأفكار الجذابة وبعضها يمنح مساحة من التنفس أكثر من البعض الآخر، ومن الخطوط الناجحة الرائع أمير المصري الذي يظهر كشريك ثالث في المسكن مع عدن وبو، والذي حقق التوازن بين التباهي بالذات والثقة الزائدة مع حرصه وانتباهه لكل التفاصيل في دور (كونراد) مصمم الأزياء المعتد بنفسه».

دور أمير المصري في الفيلم

وكتبت الناقدة إيلينا لازيتش، بموقع «Cineuropa»: «أمير المصري قدم دورا مذهلا علي الرغم من أنه يقدم شخصية تقليدية في الفيلم والذي يظهر بدور(كونراد) كرفيق ثالث في السكن لأبطال الفيلم والذي يعمل كمصمم الأزياء فيستعرض الشخصية المصطنعة التي تهتم بطلب الطعام طوال الوقت كأسلوب حياة والتي ترمز لشيء ما أكثر من مجرد طعام، فهو يمثل كل شيء بطل القصة عدن لا يملكها وخاصه في علاقته مع صديقه الآخر في الغرفة».

يذكر أن أمير المصري كان قد أعلن مشاركته في المسلسل الأيرلندي Faithless الذي يتكون من 6 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدراما، ويقدم أمير المصري، خلاله شخصية «زين» وهو شاب مصري أيرلندي، يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.