أحد أبطال نصر أكتوبر: رفضنا الإفطار رغم صدور فتوى تبيحه

قال العريف عباس محمد أبوالعباس العقاد، أحد أبطال معركة «أبو عطوة» في حرب أكتوبر، إنهم تلقوا أمرًا بالاستدعاء فتحركوا من المنطقة العسكرية في الهرم، دون معرفة وجهتهم.

أبو العباس: كنا صائمين ورفضنا الإفطار رغم صدور فتوى تُبيح ذلك

وأضاف «العقاد»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن سيارة الجيش دخلت بهم منطقة أنشاص وبعدها «بلبيس»، وكان ذلك يوم 17 رمضان، وكانوا صائمين ورفضوا الإفطار رغم صدور فتوى تُبيح ذلك.

وتابع أحد أبطال معركة «أبو عطوة» خلال حرب أكتوبر، أنهم في «بلبيس» تسلموا وجبة الإفطار واشتروا التمور من الطريق وأفطروا، ودخلوا بعدها القصاصين بعد المغرب، مؤكدًا أنهم كجنود لم يكونوا يعلمون أين هم ذاهبون وأين سيشتبكون مع العدو.

ويقدم «الباز» في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.