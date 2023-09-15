المفتي: لكل فتوى حكاية.. والشريعة هدفها مصلحة الإنسان

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن دار الإفتاء لديها خبرة طويلة في صناعة الفتوى، لافتا إلى أن لكل فتوى حكاية من الناحية العلمية، وخاصة فيما يتعلق بالتغير في المجتمع والمكان والزمان، والتعديل في المسار.

الشريعة جاءت لصالح الإنسان

وتابع مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج «للفتوى حكاية»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: «الشريعة الإسلامية جاءت لصالح وسعادة الإنسان ودفع الضرر عنه، ولذلك لا بد من تحقيق فهم الشريعة بما يتفق مع صالح الإنسان ودفع الضرر عنه».

مصلحة الإنسان في الشريعة

واستكمل: «كل أمر ونهي يكون في مصلحة الإنسان في الشريعة، وهي إما أن تكون معلومة ومرصودة، أو تخفي وجه المصلحة عن العلماء، أيضا لا يأتي النهي إلا لدفع مفسدة عن الإنسان».