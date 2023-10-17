حملة مكبرة للتبرع بالدم في جامعة المنوفية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، حملة للتبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من الجامعة على تقديم الدعم والإغاثة الإنسانية لإخواننا بدولة فلسطين، بمشاركة أعداد كبيرة من الطلاب، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حملة للتبرع بالدم في جامعة المنوفية

وقام الدكتور أحمد القاصد، بمتابعة فعاليات الحملة بمجمع الكليات النظرية وتشجيع الطلاب على هذه المبادرة الطيبة، رافقه عمداء الكليات، والدكتور إسلام فيض الله رائد الأسرة المركزية ومقرري الأسرة بكليات المجمع النظري.

الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقضية الفلسطينية

وأكد رئيس جامعة المنوفية أن الحملة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية ودورها الرائد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

وأشار القاصد إلى أن الجامعة تتضامن مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدا أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة بكليات الجامعة لمدة أسبوع.

وأشاد بجهود أسرة طلاب من أجل مصر في تنظيم فعاليات الحملة، وحشد الأعداد الكبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين للتبرع من كافة كليات الجامعة، مؤكدا أن عملية التبرع بالدم شهدت إقبالا كبيرا من منسوبي الجامعة والطلاب.