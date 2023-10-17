موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في كفر الشيخ والأوراق المطلوبة

كشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم، في كفر الشيخ، أن موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في كفر الشيخ، سيكون في موعد أقصاه يوم 10 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنّنا ننتظر وصوله من قبل وزارة التربية والتعليم، في ذات الموعد السابق ذكره.

موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في كفر الشيخ

وأضاف المصدر بمديرية تعليم كفر الشيخ، لـ«للوطن»، أنّ موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في كفر الشيخ، سيستفيد منه نحو 16 ألف طالب وطالبة، بالمرحلة الثانوية على مدارس كفر الشيخ.

13 إدارة تعليمية في كفر الشيخ

وأشار إلى أنّ فوز وصول التابلت المدرسي للطلاب بالمرحلة الثانوية في كفر الشيخ، سيتم توزيعه على 13 إدارة تعليمية على نطاق المحافظة، وهو ما يساهم وبشكل كبير في تحصيل العلم لطلاب كفر الشيخ.

كما أضاف المصدر المطلع بتعليم كفر الشيخ، أن منظومة توزيع التابلت فور وصولة من خلال الإدارات التعليمية تم تشكيلها، ولا يوجد أي معوقات تذكر، بما يخدم العملية التعليمية في شتي نواحي الإقليم.