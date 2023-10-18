مصر وتونس والكويت.. دول تلغي حفلاتها وأنشطتها الفنية تضامنا مع فلسطين

عدد من الدول العربية أعلنت إلغاء حفلاتها وأنشطتها الفنية ومراسم الاحتفال، وذلك تضامنا مع الأحداث في قطاع غزة.

مصر تؤجل أنشطة فنية

مصر من أولى الدول التي أجَّلت وألغت عددا من الأنشطة الفنية التي تقام على أرضها في الفترة الحالية أو الفترة المقبلة، ومن بينها مهرجان الجونة السينمائي، والتي أعلنت إدارته أن يقام بداية من يوم 27 أكتوبر بدلا من الجمعة الماضية 13 أكتوبر، كما تم تأجيل مهرجان الموسيقى العربية الذي كان من المقرر أن يقام بداية من 24 نوفمبر المقبل وكان من المقرر أن يغني بحفلاته كل من أصالة، أنغام، أحمد سعد، تامر عاشور.

كما تم تأجيل عدة حفلات ومن بينها حفل أحمد سعد وروبي والذي كان من المقرر إقامته اليوم الأربعاء بإحدى الجامعات الخاصة بأكتوبر.

تونس تلغي المظاهر الاحتفالية في قرطاج

ومن الدول التي تضامنت مع الأحداث تونس، فقررت إدارة مهرجان قرطاج إلغاء المظاهر الاحتفالية للدورة الرابعة والثلاثين الذي من المقرر إقامته آخر الشهر الجاري، وسيقام بفعاليات سينمائية فقط دون أي مظاهر احتفالية.

سلطنة عُمان تلغي حفل يوم المرأة

أعلنت أيضا سلطنة عُمان إلغاء الفعاليات الفنية، تضامنا مع الأحداث، ومن بينها حفل ماجدة الرومي، فكتبت دار الأوبرا السلطانية: «تعلن دار الأوبرا السلطانية عن إلغاء حفل يوم المرأة العمانية وإيقاف كل الحفلات الأخرى حتى إشعار آخر، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق».

كما علقت ماجدة الرومي قبل إلغاء الحفل وكتبت عبر موقع «X»: «جِئتُ والقلبُ بهجة وأمان ما سِوى الشوق قادني لعُمان أُنشدُ الحب والسلام.. لأرضٍ زينتها الواحاتُ والشطآن».

جِئتُ والقلبُ بهجة وأمان

ما سِوى الشوق قادني لعُمان

أُنشدُ الحب والسلام...

لأرضٍ زينتها الواحاتُ والشطآن



نلتقي قريباً في عُمان#ماجدة_الرومي @ROH_Muscat pic.twitter.com/zY1qJ10xkN — Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) August 29, 2023

الكويت تلغي الفعاليات الفنية

كما أعلنت الكويت من قبل إلغاء الفعاليات الفنية، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، ومن بين الحفلات التي تم إلغاؤها حفلات «ليلة العمر» ومن بينها حفلات لحسين الجسمي، تامر عاشور، رحمة رياض، بهاء سلطان.

الأردن يلغي حفل رامي صبري

كما تم إلغاء حفل رامي صبري بالأردن، تضامنا مع الأحداث وكتب رامي صبري عبر الإنستجرام: «تضامنا مع شعب فلسطين الحبيبة تم تأجيل حفلة ليالي بالأردن والذي كان من المقرر تاريخها 20/10/2023».