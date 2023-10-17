قمة القاهرة للسلام 2023.. السيناريوهات وسبل وقف العدوان الإسرائيلي

تستضيف مصر السبت المقبل قمة القاهرة للسلام 2023 التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والقصف المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي أودي بحياة الآلاف وتدمير البنية التحتية في القطاع.

قمة القاهرة للسلام 2023

وكشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن أن قمة القاهرة للسلام 2023 التي دعت إليها مصر لبحث آخر التطورات في القضية الفلسطينية، تهدف إلى فتح حوار صريح في المجتمع الدولي من خلال القادة والزعماء سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأضاف أن قمة القاهرة للسلام 2023 ستتبني ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا، وفق ما أذاعت قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح وزير الخارجية المصري، أن قمة القاهرة للسلام 2023 تأتي من منطلق الدور المصري الذي يدعم إطار الاحتواء وتحقيق التهدئة والسلام للخروج من هذه الأزمة ومنع توسع رقعة الخطر، والتي تأتي من مخاطر على الأمن والاستقرار، ووقف نزيف الضحايا من المدنيين.

الرئيس السيسي يؤكد حجم المخاطر في قطاع غزة

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد حذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا على أن حجم المخاطر في قطاع غزة كبير، وأن مصر تبذل قصارى جهدها لاحتواء التصعيد في دولة فلسطين، وأنه على استعداد للوساطة بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية.

ووصف الرئيس السيسي لقضية الفلسطينية بأنها «قضية القضايا»، وشدد على أهمية صمود الشعب الفلسطيني والبقاء داخل أرضة، مؤكدًا على أن الدولة المصرية ستبذل أقصى جهد لوقف نزيف الدم في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك خلال كلمته في حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية الخميس الماضي.