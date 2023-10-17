محمد سيف: قمة القاهرة للسلام تعكس جهود مصر لوضع حل شامل للقضية الفلسطينية

أكد محمد سيف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ انعقاد قمة القاهرة للسلام 2023، يوم السبت المقبل تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعكس جهود مصر ومباحثاتها لوضع حلٍ شاملٍ وجذري للقضية الفلسطينية.

قمة القاهرة للسلام جاءت في الوقت المناسب

وقال سيف، خلال تصريحات صحفية، إنّ هناك تحركات مصرية منذ اللحظة الأولى للعمل على وقف العدوان على قطاع غزة من أجل خفض التصعيد بشكل كبير، في ظل دور مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية على مر العقود والدهور باعتبار أن القيادة السياسية المصرية الحالية تتحرك في كل الاتجاهات للعمل بشكل كبير لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أنّ قمة القاهرة للسلام جاءت في الوقت المناسب أمام التعنت الإجرامي لإسرائيل في حق المدنيين، موضحًا أنّه منذ اندلاع التصعيد الراهن استشعرت الدولة المصرية خطورة الموقف هذه المرة التي يواجه فيها الفلسطينيون عنفًا مفرطًا غير مسبوق تجاوز كل الخطوط وما تدعيه إسرائيل من أنه دفاع عن النفس إلى أسلوب ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية.

التحالف الوطني يرسل مساعدات إلى فلسطين

وأشار محمد سيف إلى أنّ الدولة المصرية تتحرك في جميع الاتجاهات تجاه القضية الفلسطينية، عن طريق تكثيف جهودها لوقف المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وعن طريق المساعدات التي ترسلها مصر من خلال التحالف الوطني لقطاع غزة.