الإسكندرية على أبواب نوة شديدة رغم الأمطار الغزيرة.. اعرف موعدها

تعيش الإسكندرية أجواء شتوية في الوقت الراهن تمثلت في سقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض درجات الحرارة، إلا أن الأمر ينذر بأصعب من ذلك، حيث إن عروس البحر الأبيض المتوسط على موعد مع إحدى النوات الشديدة على بعد 3 أيام تسمى «رياح الصليب» وهي الثانية بنفس الاسم التي ضربت أولها نهاية شهر سبتمبر، إلا الثانية التي ستكون بعد أيام قليلة ستكون الأصعب.

موعد نوة الإسكندرية المقبلة

وبحسب جدول ميناء الإسكندرية عن مواعيد نوات الإسكندرية خلال خريف وشتاء 2023، فكشف عن وجود نوة قريبة بعد 3 أيام من الآن وهي نوة الرياح الصليبة التي تهب على الإسكندرية في 20 أكتوبر.

نوة ممطرة وانخفاض درجات الحرارة

وتشتهر نوة الرياح الصليبة بأنها تستمر لمدة 3 أيام أيضا، وتصاحبها رياح غربية، وتكون ممطرة غزيرة، مع انخفاض أكبر في درجات الحرارة، مع ضرورة توخي الحذر خلال أيام النوة.

توقعات سقوط أمطار على الإسكندرية

ويسبق ذلك توقعات بسقوط أمطار على الإسكندرية اليوم بنسبة 40% وهي النسبة المتوقعة بشكل يومي من قبل هيئة الأرصاد الجوية على مدار الأيام الماضية حتى اليوم.