وليد توفيق يهنئ جورج وسوف بنجاح أغنية نجم عالي

هنأ الفنان وليد توفيق عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صديقه جورج وسوف، على نجاح أغنية نجم عالي، التي طرحها الخميس الماضي.

وليد توفيق ينشر صورة لجورج وسوف

ونشر وليد توفيق، صورة تجمعه بصديقه جورج وسوف، وعلق عليها: «صديق العمر الغالي حبيبي أبو وديع، ألف مبروك أغنية نجم عالي، تليق بك اسم على مسمى».

أغنية نجم عالي لجورج وسوف

ونالت أغنية نجم عالي لجورج وسوف إشادات عديدة من جمهور سلطان الطرب، وتصدرت التريند في الساعات الأولى من طرحها.

وتقول كلمات الأغنية: «عشان مش شبهكو.. بشد انتباهكو.. عشان قلبي طيب بتستغربوني.. مالكمش غالي».