خبير سياسي: مشاركة مصر في القمة الثلاثية تتويج للجهود الدبلوماسية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مشاركة الدولة المصرية في القمة الأمريكية المصرية الأردنية تتويج للجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تبذلها مصر من أجل الوصول لحلول في القضية الفلسطينية، وما يحدث من تصعيدات للوضع.

قمة السلام

وأشار إلى دعوة مصر لعقد قمة السلام يوم السبت المقبل، والتي من المقرر أن تضم العديد من قادة الدول حول العالم، مؤكدا أن كل تلك التجمعات هي خطوات مهمة جدا من أجل احتواء الموقف في فلسطين.

مصر تبذل كل الجهود

وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت العديد من الجهود في كل الاتجاهات من أجل دعم القضية الفلسطينية شملت الاتجاهات الإنسانية والدبلوماسية، وهو ما يعد دليلا صارخا على موقف مصر الثابت تجاه القضية عبر التاريخ في وقت السلم ووقت الحرب، كما أنها دائما ما تدعو لإيجاد حلول سلمية وعادلة لتلك الأزمة، وذلك لإدراك القيادة المصرية لمدى خطورة الوضع، وأنه في حال لم يتم الوصول لحلول سلمية قد يتفاقم الوضع أكثر مما هو عليه ويؤثر على الجميع.