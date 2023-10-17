خالد الصاوي: كلنا مع أهل غزة قلبا وقالبا

وصل منذ قليل الفنان خالد الصاوي إلى مقر نقابة المهن التمثيلية استعدادا للمشاركة فى الوقفة التضامنية التي تنظمها النقابة اليوم لدعم الشعب الفلسطيني.

خالد الصاوي يدعم فلسطين

قال الفنان خالد الصاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن كافة فناني مصر قلبا وقالبا مع أهل مدينة غزة .

وأشار الصاوي إلى أن لدية كلمة قوية سيقولها خلال المؤتمر المقرر عقده بعد قليل في النادي للتضامن أهل فلسطين.

وحضر منذ قليل عدد من الفنانين أبرزهم جومانا مراد وعمرو عبد الجليل ومحمود حجازي.