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خالد الصاوي بطلا لفيلم «البحر الأسود» (صور)

كتب:

أحمد حسين صوان
08:46 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
خالد الصاوي

خالد الصاوي

يواصل الفنان خالد الصاوي تصوير مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد البحر الأسود، الذي بدأ تصويره منذ أيام قليلة في سرية تامة بصحبة المخرج علاء الدين مصطفى، على أن يتم الانتهاء من التصوير بشكل فعلي نهاية العام الجاري 2023.

وكشف المخرج علاء الدين مصطفى في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن تصوير الفيلم يتم بشكل مستمر بين بطل العمل النجم خالد الصاوي وكل الأبطال المشاركين على أن يتم إعلان اسم نجمة كبيرة خلال أيام قليلة لتلحق بأيام التصوير.

وقال علاء الدين مصطفى، إنه يقوم بإخراج العمل وتأليفه، مؤكدا أنه يكشف عن تفاصيل قصة الفيلم بالكامل فور الانتهاء من التصوير، مشيرًا إلى أن العمل سيكون مفاجأة للجميع.

وأضاف أن الفيلم يشارك في بطولته كل من ثراء جبيل وحمزة العيلي ويوسف عمر ومحمد الجداوي وكريم علي وهو من إنتاج شركة SY FY.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.