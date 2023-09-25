خالد الصاوي لـ«الوطن»: خالد صالح كان مخزن أسراري.. وروحه تطوف حولي

أعرب الفنان خالد الصاوي عن افتقاده الشديد لصديقه الراحل خالد صالح، الذي تحل ذكرى رحيله التاسعة، اليوم الاثنين، إذ وافته المنية يوم 25 سبتمبر عام 2014.

وقال خالد الصاوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن خالد صالح لم يكن صديقا له فحسب، وإنما كان عشرة عمره الذي يأتمنه على أسراره وكل تفاصيل حياته، انطلاقا من الصداقة الوطيدة التي جمعتهما قبل سنوات طويلة، وتحديدا منذ أيام الدراسة، بحسب قوله.

الصاوي: خالد صالح شخصية لا تُنسى

وأشار خالد الصاوي إلى أنه يشعر بروح خالد صالح تطوف حوله دائما في منزله، مشددا على أنه شخصية لا تُنسي «كل اللي عرفه واتعامل معاه هيقول كلامي، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته».

وفاة خالد صالح بعد جراحة في القلب

وغيب الموت الفنان خالد صالح داخل مركز القلب بمحافظة أسوان، وذلك بعد خضوعه لعملية تغيير صمام بالقلب على يد الدكتور العالمي مجدي يعقوب، إلا أنه توفى أثناء قضاء فترة النقاهة ليرحل عن دنيانا عن عمر ناهز 50 عاما.