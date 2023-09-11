خالد الصاوي: تنوع المسلسلات نتاج عمل شركات الإنتاج تحت مظلة «المتحدة»

أثنى الفنان الكبير خالد الصاوي على حالة التنوع التي شهدتها الدراما التليفزيونية أخيراً، مؤكداً أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فتحت الباب للعديد من المنتجين للعمل تحت مظلتها، بحسب قوله.

وقال خالد الصاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدراما التليفزيونية المصرية شهدت تطوراً وتنوعاً في طبيعة الموضوعات التي تتعرض لها: «رأينا الدراما الوطنية والدينية والاجتماعية على مائدة واحدة، وذلك بتعاون الشركة المتحدة مع عدد من شركات الإنتاج، حيث أثمر هذا التعاون عن تقديم وجبة درامية دسمة للمشاهدين، سواء في موسم دراما رمضان أو خارجه».

خالد الصاوي: المسلسلات اتسمت بالتنوع

وتابع: «المتحدة أسهمت في تقديم مسلسلات وطنية كأجزاء مسلسل الاختيار والعائدون وهجمة مرتدة وغيرهم، كما شاهدنا مسلسل رسالة الإمام الذي تعرض لقصة حياة الإمام الشافعي، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات الاجتماعية التي ناقشت قضايا مجتمعية مختلفة ومتنوعة».