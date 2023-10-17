إنشاء 14 وحدة إسعاف و16 مشروعا للتضامن الاجتماعي ضمن حياة كريمة بالمنوفية

نجحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي غيرت الريف المصري في مركزي أشمون والشهداء بمحافظة المنوفية، سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو التنموي.

16 مشروعا للتضامن الاجتماعي

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تنفيذ 16 مشروعا للتضامن الاجتماعي على أعلى مستوى بهدف خدمة وتقديم الرعاية لغير القادرين من خلال مراكز متطورة، حيث تم إنشاء 14 مشروع نقطة إسعاف على أعلى مستوى، مؤكداً أن مبادرة حياة كريمة تدخلت في كل الخدمات التي يحتاجها المواطن ولم تترك خدمة إلا وأصبحت متوفرة بالقرى.

مواطنون: القرى تغيرت تماماً بعد عقود من الإهمال

وقال نادر السباعي، من أهالي المنوفية، إن القرى تغيرت تماما بعد عقود طويلة من الإهمال وعدم توفر الخدمات، وكان أبسطها توصيل المياه والصرف الصحي، وبعد تنفيذ مشروعات حياة كريمة أصبحت القرى تضم خدمات الغاز الطبيعي والصرف الصحي وشبكات الإنترنت الحديثة، ومحطات تحلية، ومجمعات خدمية وزراعية، موجها الشكر للرئيس السيسي على المبادرات التي غيرت شكل القرى.

وأشار محمود طايل، إلى أن قرى أشمون والشهداء تغيرت تماماً، حيث إنشاء مبان حديثة للتضامن الاجتماعي، ومراكز إسعاف على الطرق العامة والرئيسية، كما تم رصف الطرق والشوارع، وإنشاء مجمعات خدمية وزراعية ومراكز تكنولوجية توفر كل الخدمات التي يحتاجها المواطنين في القري، مؤكداً أن المبادرة منذ أن أطلقها الرئيس السيسي لم يكن يتخيل أحد تحقيق هذه النجاحات الكبيرة.