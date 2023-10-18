قيادي بمصر أكتوبر: مصر تثبت يوميا أن مَن يستند إليها لا ينكسر

قال المهندس أحمد حلمي، القيادي بحزب مصر أكتوبر، إن مصر تستعد لتوسيع ساحة المعركة الفعالة، مساندة لأشقائنا في فلسطين باستضافة مؤتمر «قمة القاهرة للسلام»، وذلك السبت المقبل وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة، لافتا إلى أن دول العالم استجابت لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حزب مصر أكتوبر

وأكد «حلمي»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر تثبت يوميا أن من يستند إليها لا يلين جانبه ولا ينكسر، مشيرا إلى أن مصر لديها موقف مشرف جدًا، ويؤكد التزام مصر قيادة وشعبًا بدورها الإنساني والسياسي تجاه فلسطين.

وأشار القيادي بحزب مصر أكتوبر، إلى أن تضامنا مع القضية الفلسطينية يعبر عن إرث شعبي تجاه القضية، كما أن المواقف خير دليل على التضامن مع القضية الفلسطينية الراسخة في الوجدان الشعبي.

وأوضح المهندس أحمد حلمي، أن مصر تتدخل دائما لنجدة الأشقاء في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم، والقيادة السياسية لديها فهم حقيقي لأبعاد القضية الفلسطينية وطرق حلها على مدار السنوات الماضية يضمن حفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

قمة القاهرة للسلام

وتابع أن «قمة القاهرة للسلام»، فرصة مهمة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، إن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسي تعكس الثقة الكبيرة في قيادته ودور مصر البارز في تعزيز السلام والأمن الدوليين.

الجدير بالذكر، أن هذا الحدث الرفيع المستوى يشهد حضور قادة الدول والمنظمات الدولية، حيث سيتم مناقشة قضايا مهمة تهم المجتمع الدولي، على رأسها القضية الفلسطينية.