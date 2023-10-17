ما الوقت المناسب للاستثمار في البورصة؟.. خبير يوضح

تشهد البورصة المصرية، نشاط في أداء المؤشرات، حيث حققت أرقام قياسية، على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة بالبورصة، ويحقق مستويات تخطت التريليون جنيه.

وينظر الكثير إلى البورصة، على أنها أداة استثمارية، يمكن من خلال الاستثمار بها وتحقيق أرباح كبيرة.

البورصة تجذب اهتمام العديد من المستثمرين

يقول محمود عطا، خبير أسواق المال، إن البورصة أصبحت أحد أهم الأدوات الاستثمارية على مستوي العالم، التي أصبحت منذ أزمة «كوفيد- 19»، تجذب اهتمام العديد من المستثمرين عالميا ومحليًا.

التحليل المالي والفني

عن الأوقات المناسبة للاستثمار في البورصة، أوضح عطا، أن ذلك يعتمد على عاملين ذات أهمية، وهما التحليل المالي والتحليل الفني حيث يساعد التحليل المالي المستثمر في تحديد القطاعات الواعدة التي يمكن الاستثمار بها، وكذالك اختيار الأسهم داخل هذة القطاعات وتحديد ما إذا كانت هذة الأسهم تتداول بأسعار أقل من قيمها العادلة، قياسا بالقوة المالية للشركات أم لا، ومدى فرص النمو بنتائج أعمال هذه الشركات مستقبلا، وهل الأسعار السوقية للأسهم مندفعة قياسا بالقوة المالية للشركات أم لا.

وأوضح أن التحليل الفني، يساعد على تحديد النقاط السعرية لبناء مراكز شرائية بالأسهم، مشيرًا إلى أن المستثمر بالبورصة لا بد أن يكون من متوسط الطويل الأجل، حتى يستطيع أن يحقق أرباحا جيدة تغطي تكلفة الفرصة البديلة.

البورصات تشكل جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي للدول

وأضاف عطا في حديثه لـ«الوطن»، أن دور البورصة بالنسبة لاقتصاد أي دولة، أصبح ذات أهمية كبيرة، وأصبحت البورصات حول العالم، تشكل جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي للدول.

غطاء لمعدلات التضخم المرتفعة وحماية المدخرات

وأوضح أنه فيما يخص البورصة المصرية، نلاحظ خلال الأعوام القليلة الماضية وفي ظل معدلات التضخم المرتفعة عالميًا وبالتابعية محليًا، نجد أن البورصة المصرية، أكدت على فكرة أن البورصات تعتبر من أهم الأدوات الاستثمارية والادخارية كغطاء لمعدلات التضخم المرتفعة، وحماية المدخرات.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وأشار خبير أسواق المال، إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30»، خلال العامين الماضيين ما يقرب من 120% من مستويات 9000 نقطة، وصولاً لمستوى 22000 ألف نقطة، وحققت بعض الأسهم القوية مالياً ارتفاعات كبيرة للغاية.