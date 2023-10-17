الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يمارس إبادة جماعية بقصف مستشفى المعمداني

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، إن قصف مستشفى المعمداني «إبادة جماعية»، لذلك نناشد المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

قصف المستشفيات من الاحتلال الإسرائيلي

وأضافت أن قصف المستشفيات بات هدفا رئيسيا للاحتلال والمجتمع الدولي عاجز عن وقف العدوان.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بأن مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.