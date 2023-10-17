«رياضة الإسكندرية» تناقش القضية السكانية وتحسين خصائص المجتمع

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للشباب، ندوة عن القضية السكانية لأعضاء مراكز الشباب والرياضة، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وتناولت الندوة المشكلة السكانية، حيث أن مسئوليتها تقع على عاتق الجميع والتصدي لها لا يمكن أبداً أن يكون على عاتق الحكومة وحدها، ولكنها مسئولية كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ورجال الفكر والإعلام والصحافة والمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والشبابية والأسرة.

تحسين خصائص المجتمع

وقالت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الندوة تهدف إلى الحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بهذه المشكلة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الجديدة لإحداث التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن المصري وتحسين خصائصه المعرفية والسلوكية وإعادة رسم الخريطة السكانية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت أن مصر أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه زمام الأمور وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه، وألقى الضوء مرارا و تكرارا على ضرورة حلها، ولديه طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية.

أحد عناصر القوة

وأشارت إلى إن الندوة دارت حول أن عدد السكان في مصر أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا ليس مطلقاً ولكنه مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لا سيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، على أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وخفض معدلات البطالة.