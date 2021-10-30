تعرف على المستندات المطلوبة لاستلام تابلت الصف الأول الثانوي

بدأت وزارة التربية والتعليم بتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، من يوم 28 من أكتوبر الجاري، وحتى 10 نوفمبر المقبل، مشددة على ضرورة أن يقوم الطلاب بتجهيز المستندات اللازمة حتى يتمكنوا من تسلم التابلت، وبدء العملية الدراسية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية بضرورة التنبيه على الطلاب بضرورة سداد رسوم أقساط تأمين التابلت الخاص بطلاب المرحلة الثانوية بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على استمرارية التغطية التأمينية لأجهزة التابلت في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئي.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، المستندات المطلوبة لاستلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام، وفق بيانات وزارة التربية والتعليم في التقرير التالي..

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي

وطالبت المديريات التعليمية، الإدارات التعليمية بالتنبيه على المدارس الثانوية بتجهيز الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي وهي كالتالي:

- دفع مبلغ 100 جنيه بوصيلة تأمين على التابلت في أقرب مكتب بريد مميكن.

- دفع رسوم 5 جنيهات.

- إيصال بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من بطاقة ولى الأمر.

- إيصال تأمين التابلت الأصلي.

- عدد 2 صور من الإيصال.

- إقرار تسليم التابلت.

- «فايل» لجميع الأوراق السابقة، للاحتفاظ بالأوراق لحين إعلان موعد تسليم التابلت دون تأخير.

كيفية سداد رسوم التابلت؟

يتوجه الطالب أو ولي الأمر إلى أقرب مكتب بريد في منطقته السكنية.

تقديم صورة ضوئية من شهادة الميلاد والأصل، مع تسليم صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

بعد ذلك يطلب ولي الأمر أو الطالب من الموظف بالبريد عمل بوليصة تأمين التابلت، ويتم دفع الرسوم بقيمة 100 جنيه، ويتسلم بعدها إيصالا رسميا من الموظف بالسداد.

بعدها يذهب الطالب أو ولي الأمر للمدرسة، ويتقدم بصورتين من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ويوقع على إقرار تسلم التابلت، وصورة شهادة الميلاد.