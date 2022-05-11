«تعليم الجيزة»: تابلت بديل لطلاب الصف الأول الثانوي حال سقوط السيستم

أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادة اللغة العربية ورقيا وإلكترونيا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد، في المدارس بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي

وقال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إنّ الامتحانات تسير بصورة منتظمة حتى الآن، حيث نجحت نسبة كبيرة من الطلاب في الدخول إلى منصة الامتحان، وجرى توجيه المدارس بضرورة الالتزام بجميع التعليمات المنظمة لسير الامتحان.

أجهزة تابلت بديلة

وأضاف سلومة لـ«الوطن»، أنّه جرى توفير أجهزة تابلت بديلة لمساعدة الطلاب، وحال خروج أي طالب من منصة الامتحان يتم تسليمه تابلت بديل منشط، يؤدي الطالب من خلاله الامتحان الإلكتروني.

وتابع مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنّ المديرية حريصة على التنسيق الكامل مع الوزارة والمحافظة، للوقوف على سير الامتحانات ومراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا.