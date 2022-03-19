التعليم: فيديو إرشادي على تابلت طلاب الصف الأول الثانوي قبل الامتحان

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بشأن الامتحانات الإلكترونية التي تعقد غداً الأحد الموافق 20 مارس الجاري لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس في مادة اللغة الأجنبية الأولى، قائلة إنه يجري عقد التدريب «الامتحان» داخل المدارس، وإتاحته طوال اليوم الدراسي.

وأضافت الوزارة في خطابها، أنه جرى توفير تدريب لمسؤولي التطوير التكنولوجي بالمديريات والإدارات التعليمية وأخصائيي التطوير ومساعديهم في المدارس الحكومية، على إدارة نظام الامتحانات منذ تاريخ إعلانها، وجرى توفير فيديو تعليمي إرشادي للطلاب لاستخدام المنصة، وإرساله على أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للمدارس غير المتصلة بالإنترنت، تسمح الوزارة باستخدام أيّ إنترنت متاح، لافته إلى أنه يجري وضع الأسئلة في مقررات الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.